نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” الدريبي السعودي ” رابط حجز شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي اليوم 03/18/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الهلال والأهلي من الأشياء التي زادت عمليات البحث على الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية أن تذاكر مباريات الدوري السعودي “كأس الأمير محمد بن سلمان” يتم شراؤها إِلِكْتِرُونِيًّا ومن خلال مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك تلك الخاصة ب مثل موقع تذاكر الهلال موقع Ticket.alhilal.com الذي يبيع تذاكر مباريات الهلال التي تقام على ملعب نادي الهلال، ويمكن لجميع المشجعين المهتمين بشراء تذاكر مباراة الهلال الأهلي السعودي، متابعة إطلاق تذاكر الهلال والأهلي على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لنادي الهلال، وهي كالتالي:

رابط حجز شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي

يواجه الهلال والأهلي السعودي في الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. في تمام الساعة 08:50 مساءً بتوقيت السعودية، يطلق حكم المباراة صافرة البداية.

أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الهلال والأهلي

مع الإعلان الرسمي الوشيك عن إطلاق تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الجولة ال25 من الدوري السعودي للمحترفين، كثيرًا ما يستفسر المشجعون عن تكلفة تذاكر حضور المباراة على ملعب الملز. وخصصت اللجنة المنظمة لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، عددا من الفئات لتذاكر حضور المباريات، وتختلف الأسعار حسب الفئة. تذكرة ومقاعد الوقوف. فيما يلي أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي:

40 ريالا للعائلات.

40 ريالا الهدف.

واجهة “75 ريال”.

مباراة الهلال والأهلي السعودي مهمة لكلا الفريقين. يأمل الهلال في جمع نقاط المباراة من أجل الحفاظ على الضغط على متصدر الدوري نادي الاتحاد واللحاق بهم في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الهلال حاليًا يحتل المرتبة الثانية برصيد 46 نقطة ويتبقى له مباراتان. تم تأجيل مباراتين، لكن الأهلي يتوقع كسب النقاط الثلاث جميعها من أجل الصعود إلى جدول الدوري، حيث يحتل الهلال الآن المركز العاشر برصيد 28 نقطة. توضح الصورة أدناه ترتيب الفريقين في الدوري.

شراء تذاكر مباراة السعودية بين الهلال والأهلي

ولأن عددًا كبيرًا من مشجعي الهلال والأهلي لن يتمكنوا من حضور المسرحية على استاد الملز بالرياض، يمكنهم مشاهدة الحدث على الهواء مباشرة على القنوات التي تبث المسابقة، وهي ssc sport 1hd.

حجز تذاكر الهلال والأهلي

كيفية الحصول على تذاكر الهلال والأهلي السعودي عبر الإنترنت، إذ إن الجمهور السعودي مرتبك على الدوام بتأخير انطلاق مباريات الهلال. الهلال الذي يرغب في مشاهدة المواجهة بين الفريقين من مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد لكنه غير متأكد من كيفية شراء التذاكر، يحتاج فقط إلى استكمال الخطوات التالية:

من هذه الصفحة يمكنك الوصول إلى المنصة الإلكترونية لنادي الهلال السعودي.

ببساطة اضغط على التذاكر.

التأكد من توافق الهلال والأهلي.

تسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على حساب جديد.

حدد فئة التذكرة والمقعد المناسبين.

حدد كمية التذاكر التي ترغب في شرائها.

لشراء التذاكر عبر الإنترنت، أدخل تفاصيل طريقة الدفع الخاصة بك.

في حالة بيع مباراة الهلال والأهلي على موقع الهلال، يمكن شراء التذاكر من موقع حراج.

رابط شراء تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الهلال والأهلي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الموقع والرابط الموحد لشراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي في 2021-2022.

وبالنسبة لمشجعي ناديي الهلال والأهلي السعودي الراغبين في حضور المباراة وشراء تذاكر لقاء الأهلي والهلال يمكنهم فعل ذلك مباشرة بالضغط على هذا الرابط:

https://. alhilal. com/.