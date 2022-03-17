نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمريخ دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والمريخ دوري أبطال إفريقيا 2022، ينتظر جماهير كرة القدم الإفريقية واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي تجمع بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام مساء يوم الجمعة الثامن عشر من شهر مارس الجاري.

ويأمل جماهير النادي الأهلي المصري تحقيق الفوز في هذه المباراة على المريخ من أجل الاقتراب ولو لخطوة نحو التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأهلي خاض في دوري المجموعات حتى الآن أربع مباريات تعادل في واحدة وفاز في مثلها، وتلقى الخسارة مرتين ليكون حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين في المركز الثاني خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريقي المريخ والهلال السودانيين.

على الجانب الآخر فإن فريق المريخ السوداني لديه الآمال للتأهل لدور ربع النهائي في حال الفوز على النادي الأهلي فإن الفريق السوداني سيكون قد وضع خطوة في مشوار تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان المريخ السوداني قد حصد أربع نقاط حتى الآن يحتل بهم المركز الأخير، إلا أنه يتساوى مع منافسيه الأهلي المصري والهلال السوداني في نفس رصيد النقاط، وهو مايشعل منافسات هذه المجموعة التي لم تتضح بطاقتها الثانية بعد إلى من ستكون.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

هذه وقد تقرر أن تقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022 مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس الحالي، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022 مساء يوم الجمعة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، كما أن قناة bein SPORTS HD3 ستقوم بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها بتعليق التونسي عصام الشوالي.