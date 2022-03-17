موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي الجولة 25 والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والأهلي، ينتظر محبي وعشاق كرة القدم السعودية ديربي الجولة الخامسة والعشرون من كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يسعى الزعيم إلى الزحف نحو الصدارة ومواصلة الضغط على الاتحاد المتصدر بينما يسعى الأخضر إلى استمرار تحقيق النتائج الجيدة لتحسين ترتيب الفريق في جدول البطولة ويدخل لاعبي الزعيم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد متصدر البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد على الجانب الآخر يحاول الأهلي استغلال تحسين المسار وذلك بعد تحقيق الفوز بثلاثية في الجولة الماضية على فريق الطائي حيث يحتل الأخضر المركز العاشر برصيد 28 نقطة بينما يأتي الزعيم في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وله مواجهتين مؤجلتين، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

الكلاسيكو السعودي بين الزعيم والأخضر عندما يحل الأهلي ضيفاً على الهلال بالجولة ال25 بالدوري السعودي اليوم الخميس الموافق 17/3/2022 على ملعب فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي وسيتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر الرياضية السعودية SSC وتميل كل التوقعات في تلك المواجهة على ترجيح كفة الهلال على الزعيم حيث يقدم الفريق مستويات جيدة وحقق الفوز برباعية على النصر قبل الفوز على الاتحاد وفي الجولة الماضية فاز على فريق الرائد بهدف نظيف بينما يعاني الأهلي منذ بداية الموسم من سوء النتائج والابتعاد كثيراً عن المنافسة وقد تم الإعلان عن أسعار تذاكر المباراة والتي بدأت من 40 حتي 75 ريال سعودي من خلال موقع تذاكر الهلال.

التشكيل المتوقع للهلال

في حراسة المرمي: محمد العويس.

محمد العويس. في خط الدفاع: المفرج، هيون سو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني.

المفرج، هيون سو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني. في وسط الملعب: سلمان الفرج، كويلار، كنو.

سلمان الفرج، كويلار، كنو. في خط الهجوم: أودين إيجالو، ماتيوس بيريرا، كاريلو.

التشكيل المتوقع للأهلي