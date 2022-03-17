نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة لحامل اللقب.. موعد مباراة الهلال والأهلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والأهلي ، استكمالًا لمباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الدور الثاني (الإياب)، يستضيف مساء الجمعة، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة جديدة في الكلاسيكو السعودي ، والتي تجمع فريقا الأهلي والهلال ، واللذين يسعيان للظفر بنقاط اللقاء الثلاث، على اختلاف دوافعهما، قبل 6 أسابيع على نهاية المسابقة الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا.

نتناول في السطور التالية كافة التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين العملاقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي .

مباراة الهلال والأهلي

بذكريات مواجهة الدور الأول، يلتقي مجددًا فريقا الأهلي والهلال ، بانتظار الحسم في لقاء الإياب.

حيث أسفر لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي.

ويسعى الزعيم إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه، في مواجهة العميد المتصدر حاليًا.

فيما يأمل الأسود في استمرار صحوة الانتصارات، من أجل حجز مركز طيب في جدول البطولة السعودية، قبل نهاية الموسم.

إليكم أولًا نتائج مباريات الجولة 24 وجدول ترتيب الدوري السعودي :

وهذا جدول مباريات الأسبوع 25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين :

يُشار إلى مباريات الجولة الرابعة والعشرون من دوري المحترفين السعودي ، ستُقام على مدار 3 أيام.

حيث تُلعب في اليوم الأول (الخميس)، 3 لقاءات.

الأول مباراة الفيصلي والفتح ثم مباراة ضمك والاتفاق ، وتختتم مواجهات اليوم الأول بـ مباراة النصر والفيحاء .

وتستكمل الجولة يوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات أيضًا.

الأولى مباراة الطائي والشباب ، ثم مباراة الاتحاد والحزم ، وأخيرًا مباراة الأهلي والهلال .

على أن تختتم مباريات الأسبوع 24 بلقاءين.

الأول مباراة الباطن والرائد ، والثاني مباراة أبها والتعاون في ختام لقاءات الجولة.

نادي الهلال

مع أصحاب الضيافة والدار نادي الهلال السعودي ، نبدأ تغطيتنا للحدث، والذي يدخل مواجهة الجمعة، ساعيًا إلى الفوز ولا شيء غيره، من أجل الاستمرار في المنافسة.