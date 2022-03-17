نجم ريال مدريد يغيب عن الكلاسيكو

نجم ريال مدريد يغيب عن الكلاسيكوأكدت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الأربعاء، أن فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، لن يتمكن من خوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل، في منافسات الدوري بسبب الإصابة.

وبحسب "ماركا" يعاني الظهير الفرنسي من كسر صغير في العضلة المقربة، وسيغيب لمدة تتراوح بين 10 و15 يوما.

وأضاف التقرير: كما تم تأجيل الفحوصات الطبية للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إلى يوم الجمعة، وهناك تفاؤل نسبي بوجوده في الكلاسيكو، ولن يتم إجباره على المشاركة إذ لم يكن جاهزا بشكل كامل، وذلك لأن التركيز سيكون منصبا على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني أن البرازيلي رودريغو لن يواجه أي مشكلة في اللعب ضد برشلونة، بعد تعرضه لكدمة قوية في مشط قدمه أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية من الدوري، فيما عاد مواطنه والمدافع ميليتاو إلى تدريبات الفريق بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة بسبب نزلة برد.