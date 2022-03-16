نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حان وقت الحسم.. موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقيت أيام قليلة على حلول موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، إذ من المقرر أن يحل المنتخب الأخضر ضيفًا ثقيلاً على التنين الصيني في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدّور الثّالث في تصفيات قارة آسيا ببطولة العالم المقامة في قطر.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

وننشر موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في مشاهدة هذه المباراة الحاسمة، وذلك على النحو التالي:

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

واعتمد الاتحاد الآسيوي ستاد الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة المباراة عليه.

تعد هذه الجولة هي التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات المونديال.

كان الفريق الأخضر خسر في آخر مبارياته أمام المنتخب الياباني بهدفين دون ردّ.

ما زال المنتخب السعودي رغم الخسارة في المباراة الماضية يتصدر مجموعته برصيد 19 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام كل من الصين وأستراليا خلال شهر مارس الجاري 2022.