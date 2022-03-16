تأهل أتلتيكو مدريد وبنفيكا إلى ربع نهائي الأبطال

تأهل أتلتيكو مدريد وبنفيكا إلى ربع نهائي الأبطالمانشستر- سبأ: حقق أتلتيكو مدريد الإسباني مفاجأة بإقصائه مانشستر يونايتد الإنجليزي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه عليه إياباً في عقر داره 1-صفر الليلة الماضية بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سجّل الظهير البرازيلي الدولي رينان لودي هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول بكرة رأسية (41).

وازدادت متاعب يونايتد، بطل أوروبا 3 مرات آخرها في 2008، الذي أقال مدربه النروجي أولي غونار سولشاير في نوفمبر الماضي لسوء النتائج، إذ يحتل راهناً المركز الخامس في الدوري الإنكليزي ليواجه خطر الغياب عن المسابقة القارية الأولى في الموسم المقبل.

وهذه المرة الرابعة توالياً يُقصى يونايتد في الأدوار الاقصائية من دوري الأبطال بعد تعادله في مباراة الذهاب، بعد 2013 و2014 و2018.

وفي امستردام غابت الواقعية عن أياكس أمستردام الهولندي برغم أفضليته فودّع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لخسارته على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي صفر-1 إياباً الليلة الماضية بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة ذهاباً.

وبرغم أفضلية أياكس طوال المباراة إلا انه افتقد للحسم أمام المرمى، في أول مباراة يصوم فيها هدافه العاجي سيباستيان هالر صاحب 11 هدفاً في 7 مباريات توالياً.

في المقابل، خطف بنفيكا، بطل 1961 و1962، هدف التأهل في وقت متأخر عبر الأوروغوياني الشاب داروين نونييس (77).