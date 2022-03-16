رابط موقع تذاكر الهلال والأهلي أحجز الآن موقع tickets.alhilal.com أسعار التذاكر موحدة 40-75

أعلن نادي الهلال السعودي منذ قليل عبر الحساب الرسمي له على تويتر عن تفعيل رابط موقع تذاكر الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين للجماهير الراغبة في حجز تذاكر المباراة ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر وسنقدم لكم أسعار تذاكر اللقاء المرتقب بين الفريقين في قمة مباريات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

تحت شعار الجمعة هدف جديد دعا الهلال جماهيره لحجز التذاكر من أجل مؤازرة الفريق في رحلة الدفاع عن اللقب والاحتفاظ ببطولة دوري المحترفين الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي، يسعى الهلال للفوز في اللقاء المرتقب للإستمرار في مطاردة العميد واستمرار الضغط عليه خاصة أن الفريقين لهما لقاء أخر في الدوري من الممكن في حالة فوز الهلال أن يقترب من الصدارة وتنقلب الأمور في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

رابط موقع تذاكر الهلال والأهلي