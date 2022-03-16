نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخرى لاستعادة الأمل.. موعد مباراة النصر والفيحاء الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والفيحاء ، من جديد تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، ومع الجولة رقم 25 ضمن مباريات مرحلة الإياب أو الدور الثاني الحاسمة، يستضيف مساء الخميس 17 مارس 2022 ملعب ستاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، لقاء لم تُحسم نتيجة بأفضلية أيًا من الفريقين في الدور الأول، يجمع فريقا الفيحاء والنصر ، واللذين يسعيان للفوز والنقاط الثلاث، من أجل استعادة الوصافة على أقل تقدير للعالمي، فيما يأمل الفيحاء في تأمين موقعه بجدول دوري المحترفين السعودي ، بعيدًا عن صراعات القاع، التي تجمع حاليًا الثلاثي الاتفاق والباطن والحزم .

نتناول أعزائي متابعي وزوار موقع “ثقفني” فيما يلي كافة الكواليس والتفاصيل وآخر الأخبار حول موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين وموقعهما في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم ، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والفيحاء في الدوري السعودي .

مباراة النصر والفيحاء

مرة أخرى، يجدد فريق النصر والفيحاء الموعد، مع مواجهة ساخنة في دور الحسم، وقبيل 6 جولات متبقية على نهاية الدوري السعودي للمحترفين .

حيث انتهت مباراة الفيحاء والنصر في الدور الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويأتي الفيحاء من فوزٍ غالٍ على ملعبه من أمام الباطن، فيما حصد النصر نقطة من تعادل بطعم الخسارة أمام الاتفاق المتعثر.

نستعرض فيما يلي، نتائج الجولة 24 من الدوري السعودي وجدول ترتيب البطولة :

وهذا جدول مباريات الأسبوع 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

يُشار إلى أن الجولة 25 من الدوري السعودي ، ستُقام على مدار 3 أيام.

حيث تقام يوم الخميس 17 مارس 2022 ، 3 مباريات.

الأولى ستكون مباراة الفيصلي والفتح ، يليها مباراة ضمك والاتفاق ، ويختتم اليوم بـ مباراة النصر والفيحاء .

وتستكمل لقاءات الجولة يوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات أيضًا.

الأولى مباراة الطائي والشباب ثم مباراة الاتحاد والحزم ، وأخيرًا مباراة الهلال والأهلي في قمة لقاءات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري المحترفين السعودي .

وستختتم الجولة يوم السبت 19 مارس، بخوض مواجهتين.

الأولى هي مباراة الباطن والرائد ، تليها مباراة أبها والتعاون في ختام لقاءات الأسبوع 24 .

نادي النصر

مع أصحاب الأرض والضيافة، فريق نادي النصر السعودي ، نبدأ تغطيتنا.

والذي يخوض تحديًا صعبًا، من أجل استعادة بريق البدايات، وتحديدًا منذ أواخر مباريات الدور الأول بعد فوزه على الهلال في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض .