رابط حجز تذاكر الفيصلي والفتح فتح الآن || موقع تذاكر الفيصلي والفتح alfaisaly.evento.sa سارع

أعلن نادي الفيصلي السعودي منذ قليل عن تفعيل رابط حجز تذاكر الفيصلي والفتح، المقرر أن يحتضنها ملعب نادي الفيصلي السعودي ” ملعب مدينة المجمعة الرياضية”، وأشار النادي منذ قليل عن الفاعليات والجوائز التي تصاحب مشاهدة المباراة من الملعب، مما يحفز الجماهير على شراء التذاكر ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل حجز التذاكر وكذالك أسعارها حتى يتمكن الجمهور من الحجز.

يسعى فريق الفيصلي لرد الهزيمة والثأر من نادي الفتح، الذي فاز عليه في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية مقابل هدف وحيد للفيصلي، والتقدم في ترتيب الجدول حيث يعاني الفيصلي من شبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، فهو حتى الآن من الفرق الثلاث التي ستهبط حيث يحتل قبل اللقاء الترتيب أل 13 في الجدول.