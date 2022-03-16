وفاة لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري إثر سكتة قلبية

توفي لاعب مولودية سعيدة المنتمي لبطولة الرابطة الثانية الجزائرية لكرة القدم سفيان لوكار (28 سنة) خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام المستضيف جمعية وهران أمس السبت لحساب الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الثانية وذلك دقائق بعد اصطدامه بحارس مرمى فريقه بن دولة.



ووقع الحادث في الدقيقة ال26 من الشوط الأول عندما حاول اللاعبان رد كرة هوائية ولكن الفقيد تمكن من استئناف اللعب بفضل الاسعافات التي تلقاها من طرف الطاقم الطبي.

لكن عودة لوكار إلى الميدان لم تستمر طويلا حيث سرعان ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة ال35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد حيث حاول مساعدته على استرجاع وعيه ولكن بدون جدوى ما اضطره لنقله إلى المستشفى حيث يكون قد فارق الحياة في الطريق.

وبلغ الخبر الحزين مسامع لاعبي الفريقين بينما كانوا في حجرات الملابس ما بين الشوطين وهو ما اضطر حكم اللقاء لتوقيفه بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الزوار بهدف نظيف.

وات