كأس الاتحاد الكويتي: طه ياسين الخنيسي يفتتح مشاركته مع نادي الكويت بتسجيله لثلاثية

سجل التونسي طه ياسين الخنيسي هاتريك في المباراة التي فاز فيها فريقه الكويت الكويتي 4-1 يوم أمس الاثنين أمام نادي خيطان ضمن الدور التمهيدي الأوّل من كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وسجّل الخنيسي المنتقل حديثا الى نادي الكويت الثلاثية في الدقائق 17، 24 و 27 من المباراة.



وكان الخنيسي قد انضم الى فريقه الجديد منذ 20 يوما.



وبذلك يكون مهاجم الترجي الرياضي التونسي والدولي السابق قد دخل من الباب الكبير ضمن منظومة لعب فريقه الذي يدربه مواطنه نبيل معلول منذ اكتوبر الماضي.

وات