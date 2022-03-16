موعد مباراة الهلال والأهلي الجمعة 18 مارس 2022 في الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة بسبب القتال الشرس على النقاط الثلاث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتطلع المشجعون إلى كلاسيكو الهلال والأهلي الجولة الأخيرة من كأس مصر بين الهلال والأهلي، وذلك في الجولة الخامسة والعشرين من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلتقي الهلال والأهلي في الرياض على استاد الأمير فهد، واستعدادا لكلاسيكو بين الهلال والأهلي ، يتصدر الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة ، فيما يحتل الراقي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، كلا الفريقين يتنافسان على نصيب من النقاط.

مباراة الهلال والأهلي الجمعة 18 مارس 2022

يأمل فريق الهلال الأول لكرة القدم أن يفشل الاتحاد في مبارياته المقبلة ويفقد الصدارة أمام الهلال ، ليواصلوا حصد النقاط، رامون دياز لديه سجل ممتاز في مباراتي الهلال والأهلي ، بعد أن خاض أربع مباريات ولم يهزم. هذا بمثابة حافز له لمواصلة لعبه النجمي، كبديل ، بعد فوزه على الطائي في الجولة السابقة، يدخل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع مدربه الجديد سيبولدي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 24 18 3 3 6 20:51 31 57 2 الهلال 22 13 7 2 8 21:43 22 46 3 الشباب 24 13 7 4 6 29:44 15 46 4 النصر 24 14 3 7 6 31:43 12 45 5 ضمك 24 11 6 7 6 34:33 -1 39 6 الفتح 24 8 7 9 6 29:36 7 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 23 7 9 7 7 18:19 1 30 9 الرائد 24 8 5 11 6 35:29 -6 29 10 الأهلي 24 6 10 8 6 32:31 -1 28 11 الطائي 24 8 2 14 6 39:23 -16 26 12 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 13 الفيصلي 24 5 10 9 6 33:24 -9 25 14 الإتفاق 23 5 9 9 7 38:28 -10 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

ومن الجدير بالذكر أن يلتقي كلاسيكو الدوري السعودي بين فريقي الهلال والأهلي يوم الجمعة 18 مارس/آذار الحالي بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وتنطلق المباراة في المواعيد التالية :-

موعد مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 7.50م بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 8.50م بتوقيت مكة المكرمة

موعد مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 9.50م بتوقيت أبوظبي

عندما يلتقي الهلال وضيفه الأهلي في الماز في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، سيلعبان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لقمة جديدة، برصيد 46 نقطة يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 11 نقطة عن الاتحاد البطل، بينما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة يلعب كل من الهلال والأهلي في نفس الدرجة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

ويمكن لمتابعي مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية أونلاين

طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

ومن الجدير بالذكر أن المباراة سوف تقام في الرياض وتحديدًا ف استاد الأمير فيصل بن فهد الخاص بنادي الهلال، ويتم طرح التذاكر على موقع تذاكر الهلال بنفس الطريقة.