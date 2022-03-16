نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية live تفاصيل وموعد مباراة النصر والفيحاء 17-3-2022 والتشكيل وترقب نتيجة النصر والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير العالمي موعد مباراة النصر والفيحاء، في الجولة 25 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب نادي النصر ملعب “مرسول بارك”، يدخل الفريقين المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقاء خاصة صاحب الأرض والجمهور نادي النصر، الذي تعادل في اللقاء الماضي بهدفين مقابل هدفين مع فريق التعاون السعودي، وتراجع في ترتيب الجدول إلي المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

بينما الفيحاء الذي تعادل مع النصر في الدور الأول بنتيجة هدف لمثله، يسعى للخروج بأفضل نتيجة ولو تحصل على نقطة من المباراة تكون نتيجة إيجابية له، الفريق قبل اللقاء في منتصف ترتيب الدوري المركز الثامن وله 30 نقطة من خوض 23 مباراة، وله لقاء مؤجل ضد الهلال السعودي وفاز الفيحاء في الجولة الماضية على الباطن بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى اليوم للفوز ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع.

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعهم من لعب 24 مباراة، حقق الانتصار في 14 وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في 7 مباريات كاملة، وسجل لاعبوه 43 هدف بينما تلقت شباكه 31 هدف، بينما منافسه الليلة فريق الفيحاء قبل المباراة يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، من خوض 23 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وهزم في 7، سجل مهاجموه 19 هدف وسكنت شباكه 18 هدف.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري

17.50 : – بالتوقيت العالمي.

18.50 : – بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

19.50 : – بتوقيت كلاً من مصر، ليبيا، السودان.

20.50 : – بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، العراق.

21.50 : – بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

عداد تنازلي لموعد المباراة

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 24 18 3 3 6 20:51 31 57 2 الهلال 22 13 7 2 8 21:43 22 46 3 الشباب 24 13 7 4 6 29:44 15 46 4 النصر 24 14 3 7 6 31:43 12 45 5 ضمك 24 11 6 7 6 34:33 -1 39 6 الفتح 24 8 7 9 6 29:36 7 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 23 7 9 7 7 18:19 1 30 9 الرائد 24 8 5 11 6 35:29 -6 29 10 الأهلي 24 6 10 8 6 32:31 -1 28 11 الطائي 24 8 2 14 6 39:23 -16 26 12 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 13 الفيصلي 24 5 10 9 6 33:24 -9 25 14 الإتفاق 23 5 9 9 7 38:28 -10 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

القناة الناقلة مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم

تنقل المباراة بصورة حصرية عبر قناة ssc hd 1، ولم تحدد القناة المعلق حتى الآن وسوف نوافيكم به فور إعلان القناة.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي اليوم ضد الفيحاء