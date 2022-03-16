موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الانجليزي والهدافين

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يستضيف ستاد الإمارات مباراة أرسنال ضد ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الذي شهد بالأمس مباراة قوية جمعت حامل اللقب مانشستر سيتي خارج ملعبه مع صقور كريستال بالاس في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ليفقد رفاق جوارديلوا نقطتين هامتين، ويتيح رفاق زاها لصلاح ورفاقة فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع السيتي إلى نقطة وحيدة فقط بدل من ثلاث نقاط، حال تمكنهم من تحقيق الفوز ضد رفاق أرتيتيا، وتكرار انتصار الذهاب حين فاز برباعية نظيفة سجلها ماني، جوتا، صلاح، ومينامينو في مباراة مثيرة شهدت طرد كلوب مدرب الريدز.
ليفربول ضد أرسنال للمرة الرابعة هذا الموسم، بعد أن التقيا من قبل في ثلاث مباريات بدايةً بمباراة الذهاب بالدوري، قبل أن يصطدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتنتهي المباراة الأولى بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، قبل أن يحقق الريدز انتصار ثمين في مباراة الإياب بهدفين دون رد سجلهما ديجو جوتا، ليتأهل الريدز للنهائي في البطولة التي حقق لقبها فيما بعد على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، ويأمل الريدز في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد الخسارة التي تلقاها ضد الانتر في التشامبيونزليج بهدف نظيف وتأهل رغم ذلك لربع النهائي بعد انتصاره ذهاباً بهدفين دون رد، ثم عاد للانتصارات على حساب برايتون بهدفين دون رد سجلهما لويس دياز، ومحمد صلاح ليرفع رصيده إلى 66 نقطة من خوض 28 مباراة.
أرسنال يأمل في تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتقليص الفارق مع البلوز، حيث يتواجد الجانرز في المركز الرابع بفارق ثمانية نقاط مع خوض رفاق أرتيتيا مبارتين أقل من تشيلسي، كما يطارد مانشستر يونايتد أرسنال متواجدأ في المركز الخامس بفارق نقطة مع خوضه ثلاث مباريات أكثر من رفاق النني الساعين لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري مدعمين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين مؤخراً ضد ليستر سيتي بهدفين دون رد عن طريق بارتي، ولاكازيت.
ترتيب الدوري الانجليزي الان
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم
- الأربعاء 16 مارس 2022.
- 10:15 توقيت مصر، وليبيا.
- 11:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، الاردن، وفلسطين.
- 00:15 توقيت عمان، والإمارات.
- 9:15 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال
- عبر بي إن سبورت بريموم HD3 بتعليق عصام الشوالي.
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