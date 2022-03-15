بـ200 جنية حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بالخطوات وأسعار الحجز وموعد المباراة

بـ200 جنية حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بالخطوات اشتدت عمليات البحث على طريقة حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال وخطوات التسجيل وكذلك أسعار التذاكر ضمن تصفيات مباريات كأس العالم 2022م، وتعتبر هذه المباراة هي أول مباراة لمنتخب مصر الوطني بعد الهزيمة الشهيرة مع منتخب السنغال أيضًا ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا الذي انتهت بالهزيمة بعد ركلات الترجيح، وسنوضح لكم خطوات التسجيل للحصول على تذكرة في المباراة وكل ما يخص المباراة حيث أن المباراة قوية جدًا بين المنتخبين.

طريقة التسجيل للحصول على تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال

من خلال الدخول على رابط موقع تذكرتي الإلكتروني وحجز تذاكر منتخب مصر والسنغال من خلاله.

قم بتسجيل دخولك على الموقع ثم قم بالضغط على مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره السنغالي.

بعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريد الحصول عليه والدرجة التي تريد الجلوس فيها.

سعر تذاكر مباراة منتخب مصر ضد السنغال

حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال حدد الموقع سعر تذاكر المباراة وفقًا للدرجة التي سيجلس فيها والأسعار هي كالآتي: –

سعر التذكرة الخاص بالجلوس في المقصورة 2000 جنيه مصري.

بينما سعر تذاكر الدرجة الأولى يبلغ 600 جنيه مصري والدرجة الأولى علوي 400 جنيه مصري.

أما تذاكر الدرجة الثانية 250 جنيه مصري والدرجة الثالثة سعر التذكرة فيها 100 جنيه مصري.

موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022م

كشفت بعض المصادر أن موعد المباراة لمنتخب مصر ضد نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم المقبل هو: –