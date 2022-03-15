نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ200 جنية حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بالخطوات وأسعار الحجز وموعد المباراة في المقال التالي
بـ200 جنية حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بالخطوات اشتدت عمليات البحث على طريقة حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال وخطوات التسجيل وكذلك أسعار التذاكر ضمن تصفيات مباريات كأس العالم 2022م، وتعتبر هذه المباراة هي أول مباراة لمنتخب مصر الوطني بعد الهزيمة الشهيرة مع منتخب السنغال أيضًا ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا الذي انتهت بالهزيمة بعد ركلات الترجيح، وسنوضح لكم خطوات التسجيل للحصول على تذكرة في المباراة وكل ما يخص المباراة حيث أن المباراة قوية جدًا بين المنتخبين.
طريقة التسجيل للحصول على تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال
- من خلال الدخول على رابط موقع تذكرتي الإلكتروني وحجز تذاكر منتخب مصر والسنغال من خلاله.
- قم بتسجيل دخولك على الموقع ثم قم بالضغط على مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره السنغالي.
- بعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريد الحصول عليه والدرجة التي تريد الجلوس فيها.
سعر تذاكر مباراة منتخب مصر ضد السنغال
حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال حدد الموقع سعر تذاكر المباراة وفقًا للدرجة التي سيجلس فيها والأسعار هي كالآتي: –
- سعر التذكرة الخاص بالجلوس في المقصورة 2000 جنيه مصري.
- بينما سعر تذاكر الدرجة الأولى يبلغ 600 جنيه مصري والدرجة الأولى علوي 400 جنيه مصري.
- أما تذاكر الدرجة الثانية 250 جنيه مصري والدرجة الثالثة سعر التذكرة فيها 100 جنيه مصري.
موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022م
كشفت بعض المصادر أن موعد المباراة لمنتخب مصر ضد نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم المقبل هو: –
- سيتم إذاعة المباراة في اليوم الخامس والعشرين من مارس الجاري 2022م حيث من المتوقع أن يتم 60 ألف مشجع مصري في صفوف جماهير الفريق.
- بينما مباراة العودة سيتم إقامتها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري 2022م.
- موعد المباراة سيكون في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية بالنسبة لمباراة الذهاب التي سيتم عقدها في وطننا الغالي.
- بينما مباراة الإياب التي سيتم عقدها في دولة السنغال فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.
- حيث أنه من الواجب ذكره أن منتخب مصر والسنغال قد التقيا في حوالي 14 مباراة وحقق منتخبنا 7 مرات فوز مقابل 4 هزائم و3 تعادلات.
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