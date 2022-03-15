مانشستر سيتي يتعثر أمام كريستال بالاس
سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس (0-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنكليزي الممتاز، "البريميرليغ".
ولم ينجح الفريقان في تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، بحيث وقف حارس كريستال بالاس في وجه محاولات مانشستر سيتي، ووقف القائم في وجه تسجيل أي هدف من قبل كتيبة بيب غوارديولا.
وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف، مع العلم أن "الريدز" لعب مباراة أقل، وسيواجه أرسنال، غداً الأربعاء. وتجمد رصيد كريستال عند 34 نقطة في المركز الـ11.
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