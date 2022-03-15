تأهل فريق اللغات لربع نهائي بطولة جامعة صنعاء
تأهل فريق كلية اللغات لربع نهائي بطولة كأس جامعة صنعاء لكرة القدم، تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية ورعاية الشباب تحت شعار "سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان" .
جاء تأهل كلية اللغات لربع النهائي عقب فوزه على كلية الطب البيطري بأربعة أهداف لهدف، سجل أهداف الأول زكريا عبدالله ،ماجد الشرفي ،حسين الشماع وأنس الشريف، في حين سجل هدف كلية الطب البيطري عبد اللطيف عيشان.
وسبق المباراة لقاء استعراضي جمع فريق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفريق موظفي وإداريي الجامعة، أسفر عن فوز الأول برباعية نظيفة.
وفي نهاية اللقاء سلم نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الدكتور محمد علي شكري ومساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور محمد الدروبي فريق أعضاء هيئة التدريس كأس الجامعة.
(سبأ)
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