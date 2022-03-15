نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة نارية بنكهة ثأرية.. موعد مباراة أرسنال وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أرسنال وليفربول ، ضمن مؤجلات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب الجولة 27 في إطار مرحلة الإياب، يستضيف مساء الأربعاء 16 مارس 2022 ، ملعب ستاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا ليفربول وأرسنال ، والتي تكتسب طابعًا ثأريًا، خاصة لأصحاب الأرض، بعد الهزيمة الثقيلة والقاسية في لقاء الدور الأول، فضلًا عن الصراع الثنائي للناديين، بين حلم استعادة لقب البريميرليج لـ الريدز ، والرغبة في العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب 5 مواسم بالنسبة لـ الجنرز .

نتناول خلال السطور التالية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار ، حول موعد مباراة أرسنال وليفربول والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ30 من البريميرليج ، إضافة إلى تاريخ مواجهات أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي .

مباراة أرسنال وليفربول

في واحدة من قمم الدوري الإنجليزي لحساب مباريات الدور الثاني ، يستضيف ملعب الإمارات مواجهة نارية وثأرية، تجمع فريقا ليفربول وأرسنال .

يسعى المدفعجية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الثأر لهزيمة الذهاب برباعية نظيفة، فضلًا عن الحفاظ على موقعه، المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا .

فيما يأمل الليفر في استغلال تعثر المان سيتي المتصدر، يوم الإثنين، أمام كريستال بالاس، لتقليص فارق النقاط.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة 29 :

نادي أرسنال

مع أصحاب الديار نادي أرسنال الإنجليزي ، نبدأ تغطيتنا، والذي بدا في الأسابيع الأخيرة، أكثر حرصًا على تقديم مستويات متميزة، لاعتلاء مركز جيد في نهاية الموسم.

حاليًا يحتل الجنرز المرتبة الرابعة في جدول البريميرليج ، برصيد 51 نقطة وصافي (14) هدفًا.

حيث حقق الفريق هذا الموسم 16 انتصارًا و3 تعادلات، وتلقى 7 هزائم.

وفي آخر 5 مباريات لـ أرسنال في الدوري الإنجليزي ، تمكنت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا من إحراز العلامة الكاملة.

إذ فاز المدفعجية على أندية وولفرهامبتون “إيابًا” (1-0) ثم برينتفورد (2-1) و وولفرهامبتون “ذهابًا” (2-1)، إضافة إلى واتفورد (3-2)، وأخيرًا ليستر سيتي (2-0).

نادي ليفربول

على الجهة المقابلة، يخوض نادي ليفربول الإنجليزي ، مواجهة الأربعاء، باحثًا عن انتصار سيكون له مذاق خاص.

إذ سيتمكن الفريق الذي يحتل وصافة الترتيب حاليًا برصيد 66 نقطة وصافي (53) نقطة، من تقليص الفارق مع السيتيزن المتصدر إلى نقطة واحدة.

ونجح الريدز هذا الموسم في الفوز في 20 مباراة والتعادل 6 أخرى، وتجرع مرارة الخسارة مرتين فقط.

وخلال مباريات ليفربول الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي ، تمكن أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب من تحقيق العلامة الكاملة.

إذ فاز رفقاء صلاح وماني على فرق بيرنلي (1-0) ثم نوريتش سيتي و ليدز يونايتد (6-0)، بجانب وست هام يونايتد وكذلك برايتون (2-0).

على الصعيد الأوروبي، يُبلي الريدز بلاءً حسنًا، حيث نجح في بلوغ دور ربع النهائي، بعد حسم مواجهة انتر ميلان بنتيجة (2-1)، بمجموع لقائي الذهاب و الإياب .

تاريخ مواجهات أرسنال وليفربول

على صعيد المواجهات بين ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي ، فقد سبق للفريقين أن التقيا من قبل 59 مرة، وفق ما جمعناه في “ثقفني”.

فاز ليفربول في 22 في مباراة، بينما حقق أرسنال الفوز في 16 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 21 مواجهة جمعت الناديين.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات أرسنال أمام ليفربول ، أحرز الريدز 105 أهداف، بينما سجل الجنرز 73 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات أرسنال وليفربول ، فكانت التعادل الإيجابي (4-4).

تحقق ذلك، في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2009/2008 والذي توج مانشستر يونايتد بلقبه بفارق 4 نقاط عن ليفربول.

وعن أكبر فوز حققه ليفربول ضد أرسنال في البريميرليج ، فكان بنتيجة (5-1)، والذي تحقق في مرتين.

الأولى في إياب الدوري الإنجليزي موسم 2014/2013 والذي توج به مانشستر سيتي.

والثانية جاءت في لقاء الدور الثاني من البريميرليج موسم 2019/2018 ، والذي أحرز السيتيزن لقبه أيضًا.

على الجانب الآخر، وبشأن أكبر فوز لـ أرسنال ضد ليفربول ، فكانت بنتيجة (4-1).

حدث ذلك في مواجهة الدور الثاني من الدوري الإنجليزي موسم 2015/2014 والذي فاز تشيلسي بلقبه.

يُشار إلى أن آخر مواجهة جمعت ليفربول وأرسنال ، انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

جاء ذلك، في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفية الإنجليزية ، بعد التعادل سلبيًا في الذهاب .

وهي البطولة التي توج بها ليفربول مؤخرًا على حساب تشيلسي .

موعد مباراة أرسنال وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر والربع ( 11:15 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع ( 10:15 م ) بتوقيت مصر، الثامنة والربع بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وحول حكم مباراة ليفربول وأرسنال ، فوفق متابعتنا في “ثقفني”، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFA) عن إسناد المهمة إلى الدولي الإنجليزي أندريه مارينر.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية ( الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي ) بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية beIN Sports 3 HD Premium ، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة ليفربول وأرسنال ، فسيكون المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي .

الخاتمة

تابعنا خلال السطور الماضية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات ، بشأن موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من البريمير ليج ، فضلًا عن تاريخ لقاءات ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي .