نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة التعاون والجيش السوري دوري أبطال آسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة التعاون والجيش السوري نتابع وإياكم أحداث ونتيجة مباراة التعاون والجيش السوري في ملحق دوري أبطال آسيا 2022، والمقامة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس من العام الميلادي 2022، حيث يستقبل ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة حيث تقام أحداث مباراة التعاون ضد الجيش السوري في إطار ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل فريقا التعاون والجيش السوري تحقيق الفوز في هذه المباراة الإقصائية من أجل التأهل لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والمشاركة وسط كبار القارة الصفراء في أقوى بطولة قارية للأندية داخل القارة.

التعاون السعودي يدخل هذه المباراة بصفته ممثلاً عن السعودية، حيث يأمل جماهير التعاون تحقيق الفوز وتكرار إنجاز الفريق في دوري أبطال آسيا والذي سبق وأن وصل الفريق إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية، ومن المعروف أن السعودية تمتلك ثلاث مقاعد ونصف في بطولة دوري أبطال آسيا، لذا فإن أندية الهلال والشباب والفيصلي تأهلت بشكل مباشر إلى دوري المجموعات من البطولة القارية، فيما يلعب فريق التعاون في مباراة الملحق مع فريق الجيش السوري.

أما فريق الجيش السوري فقد تمكن من بلوغ الدور الإقصائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 كممثل عن مقعد سوريا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيكون الفريق الفائز من مباراة الجيش السوري والتعاون في المرحلة الإقصائية المؤهلة لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في المجموعة الرابعة رفقة أندية: الدحيل القطرين وسباهان أصفهان الإيرانين وباختاكور الأوزبكي، وهي مجموعة صعبة نسبياً للفريق المتأهل من هذه المباراة خاصة في ظل تواجد ثلاث فرق تنافس بقوة على التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة التعاون والجيش السوري

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة التعاون والجيش السوري في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والجيش السوري

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة التعاون والجيش السوري في دوري أبطال آسيا من خلال شاشة قناة SSC السعودية.

نتيجة مباراة التعاون والجيش السوري

انطلقت قبل قليل صافرة بداية أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والجيش السوري في دوري أبطال آسيا 2022، والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون والجيش السوري بالتعادل السلبي بين الفريقين، وننتظر بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة السبعين من المباراة إلى أن تمكم لاعب الجيش السوري محمد الواكد من تسجيل أول أهداف المباراة، لتصبح النتيجة تقدم فريق الجيش السوري على التعاون السعودي بهدف دون رد، ليبدأ لاعبو التعاون في محاولة إدراك هدف التعادل والعودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الثاني.