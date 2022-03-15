إب.. اختتام بطولة أحفاد بلال لكرة القدم

إب.. اختتام بطولة أحفاد بلال لكرة القدماُختتمت على ملعب الشهيد الكبسي بمدينة إب بطولة أحفاد بلال لكرة القدم، نظمتها منظمة صوت بلال للتنمية المجتمعية بالتعاون مع فرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة بدعم مستشفى أطباء المنار.

شارك في البطولة التي استمرت شهراً 16 فريقاً مثلوا مخيمات النازحين والأندية الرياضية والأحياء الشعبية في مديريات الظهار، المشنة، العدين، المخادر، يريم، حبيش، وريف إب.

وتوج فريق صقور تعز بقحزة ببطولة أحفاد بلال لكرة القدم ، بفوزه على منافسه حوش 22 مايو بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد الكبسي بمحافظة إب.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، فقد أشار مدير مستشفى أطباء المنار الدكتور جمال الشامي بختام البطولة إلى أهمية البطولة في اكتشاف وإبراز المواهب.

ولفت الشامي إلى ضرورة رعاية وتأهيل شباب احفاد بلال وادماجهم في المجتمع كونهم فاعلين ومؤثرين في العطاء في كافة المجالات. معتبرا إقامة البطولة رسالة للعالم بصمود رياضيي اليمن في ممارسة أنشطتهم رغم تدمير مقدراتهم .. مباركاً للفائزين والمبرزين في البطولة.

وفي اختتام البطولة تم تسليم الفائزين بالكؤوس والميداليات الملونة والشهادات التقديرية ومبالغ مالية.

