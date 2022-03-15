نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألحق أحجز” فتح رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال | شرح بالفيديو للحجز والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن رابط موقع تذكرتي، لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في الدور النهائي لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، من أهم وأشهر الكلمات التي يتم البحث عنها اليوم عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الكرة المصرية الحالمين بمشاهدة منتخب بلادهم في مونديال العالم القادم، لحجز تذاكر اللقاء المرتقب المقرر أن يستضيفه ملعب أستاد الرعب أستاد القاهرة الدولي، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم طريقة الحجز معززة بالشرح بالفيديو لطريقة الحجز.

كان أتحاد الكرة المصري بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، قد أتفقوا أن تكون المباراة بحضور جماهيري كبير وتقرر حضور 60 ألف مشجع المباراة، من أجل مؤازرة المنتخب المصري في اللقاء المصيري، وأعلنوا أن الحجز للتذاكر سوف يكون إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة تذكرتي، التي انطلقت مع مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أستضافتها مصر 2019.

حددت الجهات المنظمة للمباراة اليوم الثلاثاء 15 مارس، موعداً لفتح الموقع أمام الجماهير الراغبة في مشاهدة اللقاء من داخل الملعب للحجز الإلكتروني وحددت أسعار التذاكر وهو ما سنوضحه لكم عبر موقعكم ثقفني حتى يتمكن الجمهور من الدخول وحجز التذاكر بسهولة، وحددت الجهات المنظمة شروط حضور اللقاء الهام وأهم هذه الشروط هو التطعيم بجرعتي التحصين ضد فروس كورونا المستجد، وشراء التذاكر والحصول على بطاقة المشجع “ID”، وفيما يلي شرح بالفيديو لطريقة حجز التذاكر.

رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

الدخول على الرابط الإلكتروني tazkarti. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم التليفون. سوف يتم التدقيق للبيانات ثم يتم إرسال sms بها كود المرور. قم بتسجيل البيانات المطلوبة ثم حمل صورة البطاقة الشخصية الخاصة بك على الموقع. أنتظر رسالة بها أسم المستخدم وكلمة السر قم بتسجيلهم في الأماكن الخاصة بهم. بعد ذالك حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك عدد التذاكر. أخيراً قم بدفع قيمة التذاكر إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز ثم قم بطباعة التذكرة.

حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

أعلن المشرف الأول لفريق عمليات تذكرتي السيد / أحمد السحار، أن الحصول على بطاقة المشجع شرط أساسي لشراء التذكرة وحجزها، كما أن التطعيم من الشروط الرئيسية فلن يتم استكمال التسجيل دون إثبات التطعيم، كما أن بطاقة المشجع “ID” والتذكرة مرتبطان ببعض ولن يتم الدخول على رابط موقع تذكرتي بدون أن يكون التذكرة وبطاقة المشجع بار كود موحد، وأشار إلي أن الموقع جاهز لإستقبال المشجعين وتم تحديث النظام، ولن تحدث أي مشاكل في الحجز، وأكد أن الموقع سوف يغلق بمجرد اكتمال حجز أل 60 ألف تذكرة.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال