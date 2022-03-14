نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألحق الآن” منصة مكاني رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي اليوم 18-3-2022 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي هو ما بدأ يهتم به عدد كبير من محبي الفريقين في السعودية والراغبين في حضور المباراة التي تقام من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضي، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة التي تعد من كلاسيكيات كرة القدم السعودية التي تشهد اهتمام كبير، حيث تقام المباراة في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي هذه النسخة المميزة، وقد تم الإعلان عن تفاصيل حجز تذاكر المباراة، لذلك نوضح الآن رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.

مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

يستضيف الزعيم فريق الهلال السعودي صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي نظيره فريق الأهلي في مباراة قوية تقام من خلال منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي، والتي يبدأها فريق الهلال في وصافة الدوري السعودي بعدما حقق الفوز في الجولة الرابعة والعشرين على فريق الرائد وصعد الى النقطة 46 التي احتل بها المركز الثاني، والذي يتنافس مع المتصدر فريق اتحاد جدة على مركز الصدارة.

رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم طرح التذاكر الخاصة بحضور مباراة الهلال والأهلي في منافسات الدوري السعودي رسميا من خلال منصة مكاني الالكترونية الخاصة بحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي بشكل عام، من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى موقع منصة مكاني الالكترونية مباشرة.

الالكترونية مباشرة. اختيار المباريات المتاحة.

تحديد مباراة الهلال والأهلي السعودي في الدوري السعودي.

اختيار ايقونة حجز تذاكر المباراة.

تحديد فئة التذاكر والعدد المرغوب ومن ثم إتمام عملية الشراء عن طريق اختيار طريقة الدفع.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي

– موحدة افراد ” 40 ريال ” – وموحدة عائلات ” 40 ريال ” – موحدة الواجهة ( F – D ) ” 75 ريال ” – موحدة الواجهة ( E ) ” 100 ريال ” – منصة عائلات ” 500 ريال ” – ومنصة افراد ” 800 ريال ” – منصة بلاتيني ” 1200 ريال “

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تقام المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي ونظيره فريق الأهلي في منافسات الدوري السعودي مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من مارس 2022، والتي تنطلق في تمام الساعة 7:50 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية بجودة مشاهدة عالية.