نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزوراء والشارقة القادمة الثلاثاء 15\03\2022 والقنوات الناقلة ملحق دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزوراء والشارقة من أكثر المواعيد التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في العراق وفي الإمارات، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري 2022، حيث يستضيف استاد نادي الشارقة مباراة الزوراء العراقي والشارقة الإماراتي ضمن مباريات الأدوار الإقصائية الدور التمهيدي لدوري أبطال أسيا، مباراة فاصلة ومهمة للفريقين للتأهل لدور المجموعات، لذلك سوف نقدم لكم تغطية شاملة من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، عن موعد المباراة وحظوظ الفريقين والتشكيل المتوقع.

يدخل الزوراء العراقي المباراة بطموح كبير نحو تخطي عقبة الشارقة الإماراتي، وكان النادي العراقي قد عجز في آخر نسختين عن الصعود لدور المجموعات، بعدما خرج أمام بونيوديكور الأوزبكي عام 2020 بنتيجة 1-4 وأمام نادي الوحدة الإماراتي في 2021 بنتيجة 1-2.

بينما يسعى نادي الشارقة الإماراتي صاحب الأرض والملعب على تخطي عقبة نادي الزوراء الصعبة والتأهل إلى دور المجموعات، ولو استطاع الشارقة تخطي عقبة الزوراء سوف تكون المرة السادسة في تاريخه التي يصل فيها النادي الإماراتي لدور المجموعات والثالثة على التوالي، بعدما استطاع الوصول في آخر نسختين 2020-2021، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين صاحب الأرض الشارقة الإماراتي والضيف الزوراء العراقي.

موعد مباراة الزوراء والشارقة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 15\03\2022، وسوف يحتضن اللقاء استاد نادي الشارقة، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:15:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:15:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:15:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:15:- بتوقيت العراق والسعودية وسوريا والكويت واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وقطر والبحرين.

20:15:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والشارقة

ازداد البحث بصورة كبيرة عن مباراة الزوراء والشارقة والقنوات الناقلة، ومن المتوقع أن يتم نقل مباراة الزوراء العراقي والشارقة الإماراتي عبر قناة الشارقة الرياضية، وقناة الرابعة العراقية وقناة أبوظبي الرياضية الأولى.

تشكيل الزوراء ضد الشارقة المتوقع

حراسة المرمى:- جلال.

الدفاع:- حسام، أسامة، عباس، مهاوي، مكنزي.

الوسط:- زاهر، سعيد، رضا.

الهجوم:- مؤيد، قدوح.

الفريق انهى مرانه الاخير في بغداد وسيتوجه مساء اليوم الى الامارات تحضيراً لمواجهة الشارقة الاماراتي الثلاثاء في الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا . pic.twitter.com/BP5oHG6kJR — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) الفريق انهى مرانه الاخير في بغداد وسيتوجه مساء اليوم الى الامارات تحضيراً لمواجهة الشارقة الاماراتي الثلاثاء في الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا . pic.twitter.com/BP5oHG6kJR — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) March 12, 2022

تشكيل الشارقة المتوقع:-