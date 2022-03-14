برشلونة يتخم شباك أوساسونا برباعية ثقيلة

برشلونة يتخم شباك أوساسونا برباعية ثقيلةحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي، عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 4-صفر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 51 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع ويتأخر بخمس نقاط خلف إشبيلية الذي يحتل المركز الثاني، لكن تتبقى له مباراة إضافية.

وافتتح توريس التسجيل بعد مرور 14 دقيقة من ركلة جزاء بعد إعاقة غافي من الخلف داخل المنطقة. وبعد سبع دقائق لاحقة، ضاعف توريس النتيجة بعد تلقيه تمريرة رائعة من ديمبلي خلف الدفاع قبل أن يضع الكرة في شباك أوساسونا.

ولم يكن من الممكن إيقاف ديمبلي على الجناح الأيمن وبعد خمس دقائق أخرى مرر اللاعب الفرنسي إلى بيير-إيمريك أوباميانغ ليسجل هدف برشلونة الثالث من مسافة قريبة. واختتم البديل ريكي بويج الرباعية عندما هز الشباك من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 75.