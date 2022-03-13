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تشيلسي يصعق نيوكاسل بهدف قاتل

خطف تشيلسي فوزاً ثميناً وقاتلاً في أول مباراة يخوضها الفريق بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، وانتزع الفريق انتصاراً غالياً 1 - صفر على نيوكاسل يوم الأحد بالمرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تشيلسي يصعق نيوكاسل بهدف قاتلخطف تشيلسي فوزاً ثميناً وقاتلاً في أول مباراة يخوضها الفريق بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، وانتزع الفريق انتصاراً غالياً 1 - صفر على نيوكاسل يوم الأحد بالمرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسجل هدف المباراة الوحيد نجم تشيلسي، الألماني كاي هافيرتز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة. في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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