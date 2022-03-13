نابولي يهزم فيرونا ويتقدم إلى المركز الثاني
تقدم نابولي إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن هدفين في الفوز 2-1 على فيرونا يوم الأحد.
وصنع أوسيمن الفارق في مباراة متقاربة المستوى، حيث تقدم بهدف للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة بعدما أفلت من الرقابة.
وضغط فيرونا بعد الاستراحة بقوة، لكن أوسيمن هداف نابولي ضاعف النتيجة بهدف آخر قبل 19 دقيقة من النهاية.
ورفض فيرونا الاستسلام وقلص الفارق بواسطة القائد دافيدي فاراوني، لكن الفريق تعرض لضربة بطرد فيدريكو سيتشيريني بعدما حصل على إنذارين قبل سبع دقائق من النهاية.
وأصبح رصيد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 60 نقطة من 29 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يتقدم بنقطتين على إنتر ميلان الذي يلعب ضد تورينو في وقت لاحق اليوم. وبقي فيرونا تاسعا.
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