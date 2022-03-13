نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو المملكة.. موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة بعد فوز الهلال على الرائد وجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة بعد فوز الهلال على الرائد بهدف دون مقابل في الدوري السعودي، حيث يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة المواجهة النارية بين الهلال والأهلي في ديري السعودية ضمن الجولة الخامسة والعشرين من في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما جعلنا نرصد موعد مباراة الأهلي والهلال وترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة

ويحل موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة بعد فوز الزعيم على الرائد، يوم الجمعة القادم الموافق 25 مارس.، في تمام الساعة الـ8:50 بتوقيت مكة المكرمة، والـ9:50 بتوقيت أبو ظبي.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي السعودي في لقاء الكلاسيكو السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

نتيجة مباراة الهلال والرائد

ونجح الهلال في الفوز على الرائد بهدف دون رد أحرزه موسى ماريجا في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة بالجولة الـ24 من مسابقة دوري المحترفين؛ ليرفع رصيد فريقه في المركز الثاني برصيد 46 نقطة متعادلًا مع الشباب في عدد النقاط ومتفوقا عليه في فارق الأهداف.