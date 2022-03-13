نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021 ضبط ترددات قنوات الرياضة السعودية HD و SD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021 الرياضية الناقلة بشكل حصري مباريات اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وذلك بعد الإعلان من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي عن منح شركة الرياضة السعودية الحق الحصري في نقل كافة الأحداث الرياضية بالمملكة العربية السعودية سواء الدوريات المحلية أو مباريات البطولات العالمية، حيث يتم بث المحتوى الرياضي لمجموعة قنوات SSC الرياضية بتقنية HD عالية الدقة والجودة للاستمتاع بما تقدمه القنوات من محتوى رياضي وبرامجي واستوديوهات تحليلية مميزة بعناصر من ألمع المحللين الفنيين وغيرهم، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC المجانية بتقنية SD العادية، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.

تردد SSC المجاني عربسات بدر 2021

يمكن الحصول على قنوات اس اس سي الرياضية الناقلة مجاناً مباريات الدور السعودي للمحترفين بالتقنية العادية SD من خلال ضبط ترددات قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ويجب العلم أن شركة الرياضة السعودية أعلنت بشكل رسمي عن إتاحة القنوات عبر القمر الصناعي نايلسات، ولكن لم توفيرهم حتى الآن، ولكننا قمنا بإرفاق الترددات المعلن عنها من خلال الجدول، ومن يرغب في الحصول على تردد SSC المجاني عربسات بدر 6، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

تردد قنوات SSC عربسات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

أكدت شركة الرياضة السعودية على إطلاق عدداً من قنوات SSC المجانية المفتوحة على القمر الصناعي بدر 6 مدار 26 شرق، وعبر القمر الصناعي نايلسات من أجل متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغيره من المباريات الأخرى المنقولة عبر القنوات المفتوحة بتقنية SD ذات الصورة العادية.

حيث يمكن الحصول على قنوات اس اس سي الرياضية السعودية بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قنوات SSC السعودية أو تردد اس اس سي الرياضية المرفق بالجدول عالية، وذلك من خلال اتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي عربسات ونايل سات الموضحة عبر موقع ثقفني، وقد تم إطلاق قنوات SSC الرياضية خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2021م.

أما عن طريقة الحصول على قنوات SSC HD ذات التقنية عالية الجودة، فيتم ذلك من خلال الاشتراك في باقات شاهد VIP على الموقع الإلكتروني الخاص بها رقمياً وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكن من خلال الاشتراك في الباقات المدفوعة الاستمتاع بما تقدمه 7 قنوات رياضية تابعة لمجموعة قنوات SSC سبورت.

ما هي مميزات قنوات SSC Sports الرياضية؟

تتميز باقة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الحصرية بالعديد من المزايا التي تجعل من SSC حديث المشاهد الرياضي المحب لمتابعة المسابقات السعودية، حيث حظت على اهتمام العديد من محبي وعشاق كرة القدم السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021م.

ومن أهم مميزات قنوات SSC الرياضية أنها تضم إعلاميين رياضيين من الطراز الأول، وتقديم استوديو تحليلي قبل المباراة لمناقشة كافة التفاصيل حول المباريات بحضور أفضل المحللين على الساحة الرياضية، ووجود أفضل المعلقين الرياضين مثل فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين وغيرهم من المعلقين المميزين، ونقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين مجاناً على القمر الصناعي عربسات بدر 6.

وإذاعة المباريات بجودة sd العادية، وتقنية الصورة عالية الدقة hd، وحصول القنوات الرياضية SSC السعودية على حقوق نقل العديد من المباريات المحلية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى التغطية الكاملة لكافة المباريات في الدوري السعودي ومتابعة الأحداث الرياضية العالمية لنقل الصورة الكاملة للمشاهد من خلال برامج إخبارية رياضية.

تردد قنوات SSC الناقلة الدوري السعودي

وقد أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح الكراسة الخاصة بحقوق النقل الفضائي أو التليفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، وذلك اعتباراً من الموسم القادم 2022-2023م أمام القنوات الفضائية التي ترغب في ذلك، وقد جاء هذا القرار رغبةً في تطوير جوانب النقل التليفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية خلال السنوات المقبلة

تردد SSC المجاني عربسات مباريات الدوري السعودي

بعد إعلان شركة الرياضة السعودية رسمياً عن توفير قنوات SSC الرياضية بشكل مجاني عبر القمر الصناعي عربسات ونايل سات للبث الفضائي، فأصبح بإمكانكم الآن متابعة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين من خلال أربعة قنوات بالمجان بتقنية SD العادية، فقط قم بتوجيه الدش أو الطبق اللاقط للإشارة في اتجاه القمر الصناعي المناسب.

ثم قم بالدخول إلى التركيب في جهاز الاستقبال الخاص بكم، ومن ثم النقر على قائمة الترددات بعد إدخال كلمة السر، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي تردد قنوات SSC عربسات بدر 6 التالية (12418) باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وسيتم تنزيل قنوات SSC الرياضية على قائمة القنوات لديكم.

قنوات SSC الناقل الحصري نهائي دوري أبطال آسيا

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استضافة المملكة العربية السعودية نهائي دوري أبطال آسيا 2021م لكرة القدم والأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب، وقد تم التأكيد من جانب شركة الرياضة السعودية SSC على حصول قنوات SSC الرياضية الفضائية على حقوق بث أو نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري عبر شاشاتها داخل المملكة.

أما عن مواعيد إقامة المباريات، فمن المقرر أن يتم إقامة الدورين ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر لعام 2021م، على أن يتم إقامة المباراة النهائية في تاريخ 23 نوفمبر 2021م، وقد قرر الاتحاد الآسيوي في وقتٍ سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم من أجل استضافة مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر لعام 2021م.

سعر باقات SSC الرياضية

تتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة، وذلك في حال تم الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد الإلكترونية وعلى جهاز جي بوكس الفضائي، فمن يرغب في التعرف على سعر باقات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

الباقة السعر باقة الرياضة شاهد VIP Sports on Shahid بتقنية HD 57.99 ريال سعودي باقة الرياضة شاهد + جهاز GOBX بتقنية HD 74.99 ريال سعودي

فمن يرغب في متابعة مباريات اليوم في الدري السعودي للمحترفين أو التعرف على مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فيمكنه ذلك من خلال تردد SSC المجاني عربسات بدر المفتوحة المرفق بالجدول، كما يمكنكم الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لحجز وشراء حضور المباراة القادمة عبر موقع ثقفني.

قناة SSC 7 HD الرياضية الفضائية

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب شركة الرياضة السعودية من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية متابعة مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD بشكل حصري فقط على قناة SSC 7 HD من خلال شاهد VIP وجهاز GOBX الفضائي مقابل اشتراك شهري.

فمن يرغب في متابعة المباريات المنقولة عبر قناة اس اس سي السابعة بتقنية HD يمكنه ذلك من خلال الاشتراك في باقات شاهد وشراء جهاز جي بوكس، ومن يرغب في تفعيل إشارة قناة SSC 7 HD على جهاز GOBX، فيجب عليه ربط جهاز جي بوكس بخدمة الإنترنت وإبقاءه متصلاً اعتباراً من الآن، حيث سيتم نقل المباراة من خلاله بتقنية HD عالية الجودة، ورقم القناة الناقلة لمباراة السعودية اليوم هو 210.

مباريات اليوم في الدوري السعودي على قنوات SSC الرياضية

تشاهدون عبر قنوات SSC الرياضية على القمر الصناعي عرب سات اليوم الأحد بتاريخ 13 مارس 2022م مباراتين في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فمن يرغب في التعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها، يمكنه ذلك من خلال التالي: