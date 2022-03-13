تفاصيل ماراثون الرياض الرياضي 2022 وموعده والفعاليات المتاحة به

ميعاد الماراثون الرياضي 2022 بالرياض، تم الإعلان منذ فترة بسيطة عن ماراثون رياضي يقام في مدينة الرياض تابعًا للاتحاد الرياضي السعودي بالتعاون مع وزارة الرياضة بالمملكة، وقد تم تدشين خط بداية الماراثون في لقاء جمع بين وزير الرياضة وعدة شخصيات أخرى هامة في مجال الرياضة وكذلك مجال الإعلام بالإضافة إلى قيام الاتحاد والوزارة بتحديد مقدمة مسار الماراثون الرياضي حيث يبلغ طوله المقرر 42.2 وفيما يلي نعرفكم على المزيد من التفاصيل حول ميعاد الماراثون الرياضي 2022 بالرياض.

متى يبدأ ماراثون الرياض الرياضي؟

حددت وزارة الرياضة أن بداية مسار الماراثون الرياضي هو من جامعة الملك فهد وقد انطلق الماراثون بالفعل يوم السبت الماضي الخامس من شهر مارس وكانت البداية بتمام الساعة السادسة صباحًا، ويعتبر من الفعاليات الرياضية الهامة والمفيدة للجميع والتي تشمل بها عدد كبير من الفئات العمرية للتوعية بأهمية الرياضة للجميع.

أهداف ماراثون الرياض الرياضي 2022

هناك الكثير من الأهداف التي تم على إثرها إقامة فعاليات الماراثون الرياضي بالرياض ومنها:

توفير أكبر قدر من الدعم المادي للمجال الرياضي في المملكة لكي يتفق مع رؤية 2030 المستقبلية. إحراز تقدم كبير في الناحية الرياضية ومجالاتها المختلفة. توضيح اهتمام المملكة بالرياضة. بالإضافة إلى أن ماراثون الرياض الرياضي يهدف إلى نقطة هامة وهي توضيح وإبراز أهمية الرياضة للجسم وللجميع مهما كان العمر. جذب المزيد من السائحين إلى المملكة.

فعاليات الماراثون الرياضي في الرياض

حاز الاتحاد الرياضي في المملكة على شرف تنظيم الماراثون الرياضي في الرياض وقد تم تحديد الفعاليات الآتية به:

مهرجان وصلة: يضم عدد من الاحتفالات المعتمدة على أغاني التراث والفنون السعودية.

الألعاب السعودية: من خلال عدة مسابقات رياضية تقام بين المشاركين.

عروض ليالي الدراعية الخاصة بالفن المعاصر.

عرض رالي جميل وهو عرض خاص بالسيدات الأنشطة التابعة لذلك العرض بدايتها من الثالث عشر حتى السادس عشر من شهر مارس.

كيفية التسجيل في ماراثون الرياض الرياضي

للاشتراك في ماراثون الرياض الرياضي: