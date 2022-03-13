نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة للتأهل.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد ، تستكمل مساء الثلاثاء 15 مارس 2022 مباريات جولة الإياب من دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، حيث يستضيف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر يونايتد الإنجليزية، المواجهة القوية والمرتقبة، في قمة إنجليزية إسبانية ، تجمع فريقا أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ، والتي يسعى خلالها الفريقان للمرور والعبور إلى دور ربع النهائي، ومن ثم إلى لقب رابع بالنسبة لـ الشياطين الحُمر أو إلى لقب أول – وإن كانت المنافسة شرسة – بالنسبة لـ الروخي بلانكوس .

سنتعرف في السطور المقبلة، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في النسخة 67 من دوري أبطال أوروبا ، إلى جانب تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد .

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

مرة أخرى، يجدد ناديا أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الموعد مع مواجهة جديدة، بعد لقاء أول في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال .

حيث أسفرت المواجهة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في فبراير الماضي، عن تعادل إيجابي (1-1).

ويمتلك المان يونايتد عديد الفرص من أجل التأهل، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور، غير أن الكفة تكاد تكون متكافأة، خاصة بعد إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

إليكم أولًا نتائج جولة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا :

وهذه نتائج المرحلة الأولى من إياب دور الـ16 في دوري الأبطال :

يُشار إلى أن جولة الإياب من دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا ، شهدت مواجهات نارية.

حيث نجح الريدز في التأهل رغم انتهاء مباراة ليفربول وانتر ميلان بخسارة الأول.

كما تمكن الملكي من العبور إلى دور ربع النهائي تشامبيونز ليج ، بعد ريمونتادا مثيرة أمام الـPSG في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأربعاء الماضي.

ووضع حامل اللقب قدمًا في ربع النهائي، بعد انتهاء مباراة تشيلسي وليل ، بفوز البلوز بثنائية.

نادي مانشستر يونايتد

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، والمنتشي فوز مثير السبت، على توتنهام بنتيجة (3-2) في الدوري الإنجليزي .

يأتي هذا بعد خسارة مدوية في ديربي مانشستر أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي في البريميرليج .

حيث يسعى المان يونايتد إلى المضي قدمًا نحو دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا .

رحلة الكتيبة الإنجليزية في دوري الأبطال ، انطلقت من دور المجموعات، حيث تصدر الفريق المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وصافي (3) أهداف، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

تاريخيًا، يسجل مانشستر يونايتد حضوره رقم 31 في دوري أبطال أوروبا ، يمتلك فيهم 3 ألقاب.

كان آخرها في عام 2008 على حساب مواطنه تشيلسي ، بركلات الترجيح بنتيجة (6-5).

نادي أتلتيكو مدريد

على غرار مضيفه، يدخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة الثلاثاء، منتشيًا بفوزه على قاديش في الدوري الإسباني بنتيجة (2-1).

ما دفعه لاحتلال المركز الثالث ولو مؤقتًا على حساب البارسا، وبفارق 12 نقطة عن مواطنه ريال مدريد متصدر البطولة.