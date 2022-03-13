طريقة التسجيل في ماراثون الرياض 1443

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عمر شويل - جدة يعد ماراثون الرياض أحد المهرجانات الرياضية المهمة التي تقام في المملكة العربية السعودية، ويشهد العديد من الفعاليات لذلك يرغب العديد في معرفة طريقة التسجيل في ماراثون الرياض الذي يضم العديد من الأشخاص من مختلف الدول و مختلف الجنسيات، حيث أعلن الاتحاد السعودي الرياضة إن أول سباق ماراثون متكامل سوف يقام بمسافة 42.2 كيلومتر في الرياض ، سنتعرف من خلال موقعنا ثقفني علي طريقة التسجيل في ماراثون الرياض من خلال السطور التالية.

طريقة التسجيل في ماراثون الرياض

أعلن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة عن تنظيم أول مرة المتكامل في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الرياضة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وذلك ضمن خط البداية للماراثون العالمي الذي يحضره كبار الشخصيات والضيوف وجميع وسائل الإعلام العربية والعالمية، وسوف يبدأ من جامعة الملك سعود إلى مدينة الرياض بالكامل وذلك لاستكشاف معالم الرياض حيث تم فتح باب التسجيل الذي يكون إلكترونيا ليسهل على الأشخاص عملية الحجز إلى المرسوم والذي يكون من خلال الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لماراثون الرياض.

ثم بعد ذلك يقوم من شخص بالضغط على سجل الآن.

يكتب جميع البيانات المطلوبة منه مثل الاسم والجنسية.

اختيار المسافة في الماراثون.

يكتب رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجيب على السؤال هل سبق عليك المشاركة في فاعليات للجري .

تدوين الكوبون ثم الإجابة على سؤال جرعات فيروس كورونا.

في حالة إذا أضافه شخص مشتركين تابعين له يضغط على إضافة إلى العربة.

يستكمل الشخص جميع الخطوات المطلوبة منه ثم يسدد الرسوم.

بعد ذلك سوف يتلقى رسالة على بريد إلكتروني بالباركود الخاص بي من الدخول.

موعد ماراثون الرياض 2022

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن إقامة أول ماراثون متكامل في الرياض الذي سوف يستمر لمدة يومين كاملين، هما يوم الجمعة والسبت الموافق 4-5 من شهر مارس لعام 2022.

أهداف ماراثون الرياض 2022

تحرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد على النهوض بالرياضة، وتوفير الدعم الكامل لجميع المجالات علاوة عن ذلك، ويقدم رؤية المملكة لعام 2030 ومن أهداف ماراثون الرياض ما يأتي: