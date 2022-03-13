ميلان يهزم إمبولي ويبتعد في الصدارة
ابتعد فريق ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه إمبولي 1 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.
وعلى ملعب سان سيرو، تقمص المدافع الفرنسي الشاب بيير كالولو دور البطولة وسجل هدف الفوز لميلان في الدقيقة 19 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.
الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 63 نقطة من 29 مباراة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان حامل اللقب والذي يحل ثانيا برصيد 58 نقطة من 27 مباراة ويأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، في الوقت الذي توقف فيه رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.
ويلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه فيرونا في الوقت الذي يلتقي فيه إنتر ميلان مع مضيفه تورينو.
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