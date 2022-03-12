عرض طارق حامد الجديد من اتحاد جدة السعودي

عرض طارق حامد الجديد، أعلن نادي الزمالك المصري عن قرب انتهاء عِلاقة لاعب خط الوَسَط طارق حامد مع الفريق، بعد أن لقي اللاعب عرضاً مميزاً من نادي اتحاد جَدَّة ورفض التجديد لفريقه، حيث ينتهي عقد اللاعب خلال هذا العام، وقد صرح مدير الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور، من خلال أحد القنوات الرياضية بمصر بأن طارق حامد لن يُكمل مسيرته داخل الزمالك، فقد تقدم النادي بعرض كبير للاعب وقد طلب مهلة للتفكير وتأدية صلاة الاستخارة للرد على هذا العرض، لكنه لم يقم بالرد على الاتصالات التي وجهت له من طرفنا، وهذا بمنزلة اعتذار غير مباشر منه على عدم التجديد للفريق خلال المدّة المقبلة، وسوف نوضح لكم تفاصيل صفقة اتحاد جَدَّة لضم طارق حامد.

عرض طارق حامد الجديد

أكدت احد البرامج الرياضية في مصر بأن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن نادي الاتحاد قدم قام بتقديم عرض كبير للاعب المصري طارق حامد، وقد وصلت قيمة العرض 3 ملايين دولار أمريكي، وجاء هذا العرض بعد وجود رغبة كبيرة لدي اللاعب من أجل الرحيل عن نادي الزمالك والانضمام إلى نمور جَدَّة وإلى زميله بالمنتحب المصري لاعب خط الدفاع أحمد حجازي، ويسعى فريق الاتحاد إلى ضم طارق حامد كتعويض هام عن رحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

رحيل نجوم الزمالك

فريق الزمالك يمر بأحد أصعب الفترات الكُرَوِيّة من الناحية الفنية، حيث سيرحل عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الكبار في الفريق، وقد أكد رئيس النادي رحيل عدد من اللاعبين بعد الأداء المخيب منهم خلال الفترات الماضية، ومن المتوقع أن يغادر الفريق الأبيض كلا من الحارس المصري محمد أبو جبل والمهاجم المغربي أشرف بن شرقي وكذلك رحيل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وقد الإعلان عن رحيل هؤلاء اللاعبين بعد أن تعرض فريق الزمالك إلى خسارة كبيرة من النادي المغربي وهو الوداد البيضاوي بهدف دون رد، في المباراة التي تمت بالجولة الرابعة من مباريات المجموعات الخاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا وخروج الفريق رسميا من البطولة بعد تذيله ترتيب المجموعة الخاصة به.