رابط تذاكر مباراة النصر والفيحاء القادمة 2022/03/17 mrsool park موقع تذاكر النصر والفيحاء

بدأ البحث من الآن عن رابط تذاكر مباراة النصر والفيحاء، في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، كما تبحث جماهير الهلال عن رابط تذاكر الهلال والأهلي في نفس الجولة، البحث من قبل جماهير النصر السعودي التي تتشبث بأمل اللحاق بركب الأربعة الكبار، المتأهلين إلي بطولة دوري أبطال أسيا العام القادم، اللقاء المرتقب لن يكون سهل على أصحاب الأرض نادي النصر السعودي، في ظل تقديم الفيحاء مستويات ممتازة هذا الموسم، المباراة سوف تقام على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر السعودي، وكان الفريقين قد تعادلا في الدور الأول بهدف لكل فريق، واليوم يبحث العالمي عن تحقيق الفوز للاقتراب من أهل القمة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المباراة.

رابط تذاكر مباراة النصر والفيحاء في الدوري

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر مباريات نادي النصر السعودي mrsool park .

. النقر من الصفحة الرئيسية على كلمة تسجيل الدخول.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط بعد ذالك على مربع تسجيل الدخول بتكت ماكس.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها ورقم المقعد.

النقر على مربع الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

وأخيراً دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

عداد تنازلي لموعد مباراة النصر والفيحاء القادمة

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 23 17 3 3 7 20:49 29 54 2 الشباب 23 13 7 3 7 27:44 17 46 3 النصر 24 14 3 7 6 31:43 12 45 4 الهلال 21 12 7 2 9 21:42 21 43 5 ضمك 24 11 6 7 6 34:33 -1 39 6 الفتح 24 8 7 9 6 29:36 7 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 23 7 9 7 7 18:19 1 30 9 الرائد 23 8 5 10 7 34:29 -5 29 10 الأهلي 24 6 10 8 6 32:31 -1 28 11 الطائي 24 8 2 14 6 39:23 -16 26 12 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 13 الفيصلي 24 5 10 9 6 33:24 -9 25 14 الإتفاق 23 5 9 9 7 38:28 -10 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري

17.50 : – بتوقيت غرينتش.

18.50 : – بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.50 : – بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.50 : – بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

21.50 : – بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موقع تذاكر مباراة النصر والفيحاء القادمة

لدخول المباريات يجب توافر بعض الشروط الهامة في المشجعين ومن أم الشروط ما يلي.

أن يكون الشخص محمل تطبيق توكلنا لإظهار حالة التحصين ضد كورونا.

الحرص على ترك مسافات والالتزام بالمقعد المخصص للشخص.

ارتداء الكمامات الطبية عند الدخول وأثناء المباراة.

الحصول على جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد بالتطعيمات المعتمدة داخل المملكة.

عدم الدخول بأي نوع من المأكولات أو زجاجات المياه الغازية.

بطاقة المباراة