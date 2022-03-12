نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الجريحين الناري.. موعد مباراة الأهلي والطائي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والطائي ، في اليوم الثالث من مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الدور الثاني (الإياب)، يستضيف مساء السبت 12 مارس 2022 ، ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع الجريحان الطائي والأهلي ، واللذين يواجهان ظروفًا صعبة هذا الموسم، توشك أن تدخلهما في آتون الصراع القائم حاليًا بين ثلاثي القاع الاتفاق والباطن والحزم .

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والطائي في الدوري السعودي .

مباراة الأهلي والطائي

بذكريات الفوز الصعب في الدور الأول، يجدد فريقا الطائي والأهلي الموعد مع مواجهة جديدة في دوري المحترفين السعودي .

حيث نجح الأسود بفضل ثنائية المهاجم السوري عمرو السومة قائد الفريق، في الفوز بلقاء الذهاب.

فيما يطمح كلا الفريقين، في مواجهة السبت، إلى “تكسير عظام” الآخر، من أجل تأمين موقع مطمئن في وسط الجدول.

فيما نستعرض جدول مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي والنتائج :

وهذا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين خلال الأسبوع 24 :

جدير بالذكر أن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري السعودي ، تُقام على مدار 4 أيام.

حيث انطلقت مباريات الجولة يوم الخميس بمواجهتين، الأولى مباراة الفتح وأبها ، وحسمها الأول بجدارة، والثانية مباراة التعاون والفيصلي ، وشهدت تعادلًا إيجابيًا مثيرًا.

ويوم الجمعة، استؤنفت الجولة بإقامة لقاءين، الأول مباراة الفيحاء والباطن ، وانتهت بفوز الأول بهدف، فيما أسفرت مباراة الاتفاق والنصر عن التعادل الإيجابي.

ويوم السبت تقام مواجهتين، الأولى مباراة الحزم وضمك والثانية ستكون مباراة الأهلي والطائي .

على أن يُختتم الأسبوع 24 يوم الأحد، بإقامة مباراة الرائد والهلال تليها مباراة الشباب والاتحاد .

نادي الأهلي

نبدأ تغطيتنا مع أحد أعرق الأندية، نادي الأهلي السعودي، صاحب الألقاب الثلاثة في الدوري السعودي .

إلا أنه في الموسم الحالي يُعاني من تراجع غير معتاد على صعيد النتائج والترتيب.

pic.twitter.com/PskrkTUU6e — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) pic.twitter.com/PskrkTUU6e — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 9, 2022

حيث يحتل قلعة الكؤوس المرتبة الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، برصيد 25 نقطة وصافي (-3)، يفصله نقطة واحدة عن الاتفاق أول الفرق المرشحة للهبوط.