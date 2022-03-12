نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 غيابات اضطرارية.. تشكيل الأهلي ضد صن داونز اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة غريمه الجنوب أفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، في المباراة التي تجمع الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من البطولة؛ حيث يسعى المارد الأحمر للثأر من مضيفيه وتعويض خسارته الأخيرة على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الثالثة بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

ويحل موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 12 مارس 2022 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية. وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المحاضرة الختامية للاعبي المارد الأحمر قبل انطلاق مباراة صن داونز والأهلي قبل الانتقال إلى ملعب سوكر سيتي.

وشهدت محاضر المدرب الجنوب أفريقي مراجعة خطة اللعب في مباراة الأهلي ضد صن داونز، وطريقة اللعب المطلوبة من كل لاعب. وذلك من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، أيمن أشرف أو ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

تعزيز خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

غيابات الأهلي في مواجهة بطل جنوب إفريقيا

ويعاني الفريق المصري من عدد من الغيابات اليوم في مواجهة بطل جنوب إفريقيا، على رأسهم صلاح محسن، ومحمود متولي؛ لعدم تماثلهما للشفاء وحاهزيتهم، بالإضافة إلى إصابة بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، وعدم انضمام الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري لقائمة الفريق.

ترتيب الأهلي وصن داونز

ويدخل النادي الأهلي المباراة ضد صن داونز محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السوداني في القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع الهلال بالسودان، والهزيمة من مضيفه صن داونز بهدف دون رد.

في المقابل يدخل الأهلي المباراة ضد صن داونز متصدرا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على الأهلي والهلال والتعادل مع المريخ.