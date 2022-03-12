نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” موعد مباراة الأهلي والطائي في الدوري والتشكيل ورابط حجز تذاكر الأهلي ضد الطائي والنتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تستكمل اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، موعد الأهلي والطائي التي ستقام ملعب أستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، كما تترقب الجماهير قمة الجولة مباراة الشباب والاتحاد التي ستلعب غداً الأحد، ويسبقها مباراة الزعيم الهلال ضد الرائد، وبذالك يكتمل جمع مباريات الجولة، يدخل الفريقين المباراة بهدف الفوز، الأهلي صاحب المباراة يقدم موسم سيء ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ومنافسة يحتل المركز العاشر قبل المباراة برصيد 25 نقطة.
كان الأهلي قد تغلب على الطائي في الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد للطائي، عقد رئيس مجلس إدارة الأهلي ونائبه وأعضاء شرف النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء، وحثهم على الفوز اليوم على الطائي، وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الطائي رصدة مكافأة هي الأكبر منذ بداية الموسم للاعبين، ووعدتهم بصرف 40 ألف ريال لكل لاعب في حالة الفوز الليلة على الأهلي.
عقد رئيس مجلس إدارة النادي #الأهلي الأستاذ ماجد النفيعي، ونائبه الأستاذ محمد الديني، ورئيس النادي الأسبق الكابتن أحمد عيد، والعضو الذهبي بالجمعية العمومية الأستاذ سفيان باناجه، اجتماعاً باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق لدعمهم وتحفيزهم قبل مواجهة #الأهلي_الطائي
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