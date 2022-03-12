مولودية وهران : إنهاء مهام المدرب التونسي معز بوعكاز

أنهت إدارة وهران يوم الخميس مهام مدرب فريقها الأول لكرة القدم, معز بوعكازحسبما نقلته وكالة (واج).
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تعيين الثنائي يوسف جباري-أحمد بلحاج على رأس إدارة فريق عاصمة الغرب الجزائري، ليكون بذلك أول قرار لهما هو التخلي عن خدمات المدرب التونسي الذي كان قد عوض في بداية الموسم الجاري زميله عز الدين آيت جودي.
وكان معز بوعكاز انتقل الى مولودية وهران في نوفمبر الماضي قادما من فريق نجم المتلوي ( الرابطة المحترفة الاولى في تونس ).
وظل فريق المولودية الوهرانية يتخبط في مؤخرة الترتيب رغم فوزه في آخر مباراة لها من مرحلة الذهاب السبت الفارط أمام مولودية الجزائر بهدف نظيف مكنه من الارتقاء إلى المركزال13 ومتقدما بأربع نقاط فقط عن أول النازلين المحتملين, نصر حسين داي, الذي يحتل المرتبة ال15.
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