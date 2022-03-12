نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو موسى ماريجا ويكيبيديا Moussa Marega ودياناته ومسيرته الكروية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو موسى ماريجا ويكيبيديا اسم تردد اسمه مؤخرًا على الساحة الرياضية بعد النجاح الذي حققه اللاعب موسي ماريجا Moussa Marega فور التحاقه بنادي الهلال السعودي. ليتساءل الجمهور عن فريق موسي ماريجا السابق وما حققه في مسيرته الكروية. بالإضافة إلى زوجة موسي ماريجا التى تظهر معه في مختلف المناسبات الكروية وغيرها من التفاصيل عن موسىي ماريجا ديانته رقم قميصه.

من هو موسى ماريجا ويكيبيديا

يعتبر موسى ماريجا هو لاعب محترف بالدوري السعودي الممتاز لكرة القدم مالي الجنسية. ولد في فرنسا 14أبريل 1991 أي عمره 31 سنة. يلعب في نادي الهلال السعودي في خط الهجوم كرأس حربة، بعد انضمامه للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية من العام الماضي 2021 ميلادي. يتقاضى قرابة الـ 23 مليون ريال عن كل موسم. وقد قدر راتبه الشهري بـ 1,9 مليون ريال شهريًا.

موسي ماريجا ديانته

يتساءل الكثيرون عن ديانة موسي ماريجا فهو اعتنق الإسلام ولد في فرنسا وينطق اسمه Moussa Marega ومن المعلومات عن موسى ماريجا ويكيبيديا الآتي:

محل الولادة: مدينة ليزا أوليس – الجمهورية الفرنسية.

محل الإقامة: يقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية السعودية الرياض منذ صيف العام 2021.

العمر: 31 سنة.

طول موسى ماريجا: 1,83 متر، أي ستة أقدام تقريباً.

وزن موسى ماريجا: 83 كيلو غرام.

الجنسية: مالي.

الحالة الاجتماعية: متزوج

اللغة الأم: الفرنسية.

المهنة: رياضي.

نوع المهنة: لاعب كرة قدم

النادي الحالي: الهلال.

رقم القميص: يلعب ماريجا بالقميص رقم 17.

مركز اللعب: رأس حربة.

مهارات فردية: يلعب بالقدم اليمنى – لياقة بدنية عالية – سرعة مناورة – حس تهديفي عالي.

سنوات العمل: استهل موسى ماريجا مسيرته في عالم الساحرة المستديرة منذ العام 2011 حتى الآن.

زوجة موسى ماريجا

لم يظهر اسم زوجة موسى ماريجا على وسائل الإعلام حتى الآن على الرغم من ظهورها معه في المناسبات الكروية المختلفة. انجب منها طفلا في عام 2017 ونشره على حسابه على موقع انستقرام وهو عمره ساعات.

حساب موسى ماريجا انستقرام

حساب موسى ماريجا تويتر

فريق موسي ماريجا السابق

بدأ موسي ماريجا مسيرته الكروية من 2011 ويمكن رصدها من خلا الجدول التالي:

بين عامي 2011 – 2012: لعب ماريجا لصالح نادي إيفري الفرنسي. عامي 2012 – 2013: لعب ماريجا لصالح نادي Le Poiré – sur -Vie الفرنسي. بين عامي 2013 – 2014: لعب ماريجا لصالح نادي أميان الفرنسي. خلال العام – 2014: انضم ماريجا لصفوف نادي الترجي التونسي، لكنه لم يتمكن من اللعب وبقي على دكة الاحتياط بسبب مشاكل في أوراق اعتماده. بين عامي 2015 – 2016: لعب ماريجا لصالح نادي مارينتو أميان البرتغالي. عامي 2016 – 2020: لعب ماريجا لصالح نادي بورتو أميان البرتغالي، الذي بدوره أعاره لنادي فيتوريا دي غيما ريش البرتغالي بموسم 2016 -2017. منذ العام 2021 ميلادي: يلعب ماريجا لصالح نادي الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن بذلك يكون اتضح من هو موسى ماريجا ويكيبيديا Moussa Marega وكافة التفاصيل عن مسيرته الكروية وحياته الشخصية.