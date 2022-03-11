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بنزيمة لاعب الأسبوع الأول في دور الـ16

فاز النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة لاعب الأسبوع الأول من مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. بنزيمة لاعب الأسبوع الأول في دور الـ16فاز النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة لاعب الأسبوع الأول من مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وذكرت شبكة اوبتا للإحصاء أن بنزيمة فاز بجائزة لاعب الاسبوع بعدما لعب دور البطولة عندما أحرز ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد إلى دور الثمانية عقب تفوقه 3-1 على باريس سان جيرمان. ومع بلوغه 34 عاماً و80 يوما أصبح بنزيمة أكبر لاعب سناً يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا.

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