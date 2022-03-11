نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أنا الزعيم” موعد مباراة الرائد والهلال في الدوري الجولة 24 والتشكيل المتوقع هنا نتيجة الهلال والرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الرائد والهلال القادمة في الدوري والقناة الناقلة وتفاصيل اللقاء، أصبحت محل بحث كبير عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل جماهير الفريقين خاصة جماهير الزعيم الهلالي اللقاء يأتي في اليوم الأخير لمباريات الأسبوع أل 24، المباراة تسبق مباراة قمة الجولة مباراة الشباب والاتحاد ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لمتابعينا تفاصيل المباراة التي يحتضنها ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ملعب نادي الرائد.

كان الهلال قد حقق الفوز في أخر جولتين فاز على غريمه النصر السعودي برباعية دون مقابل، وفي الجولة الماضية حقق الفوز الهام على المتصدر لجدول الدوري نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد للعميد، ويأمل الهلال في مواصلة سلسلة الإنتصارات التي بدأت مع قدوم المدير الفني رامون دياز، بينما صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق الفيحاء بهدف دون رد.

الرائد قبل اللقاء يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة من لعب 23 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدف وسكنت شباكه 34 هدف، بينما الزعيم الهلالي يدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 43 نقطة من خوض 21 مباراة فقط، حقق الفوز في 12 وتعادل في 7 وخسر مباراتين فقط سجل لاعبوه 42 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال ضد الرائد

موعد مباراة الرائد والهلال في الدوري

15.50 : – بالتوقيت العالمي.

16.50 : – بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.50 : – بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.50 : – بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين، العراق.

19.50 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الرائد