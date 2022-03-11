نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدارة المثير.. موعد مباراة الشباب والاتحاد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والاتحاد ، استكمالًا لـ مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الدور الثاني (الإياب)، يستضيف مساء الأحد 13 مارس 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة نارية، تجمع فريقا الاتحاد والشباب ، واللذين يخوضان صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب العام للبطولة السعودية الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا، طمعًا في لقب تاسع لـ العميد أو سابع لـ شيخ الأندية ، في ظل منافسة شرسة مع الهلال والنصر .

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، إلى جانب تاريخ مواجهات الشباب والاتحاد في الدوري السعودي .

مباراة الشباب والاتحاد

قمة جديدة مرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين ، يستقبلها ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، تجمع بين الخصمين اللدودين المتصارعين صدارة المسابقة، الاتحاد والشباب .

ويتحسب العميد جيًدا لهذه المواجهة لسببين، أولهما خسارته في الكلاسيكو أمام الزعيم الهلالي يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 12.

وثانيهما، هو خسارته من الليوث في مباراة الذهاب على ملعبه بثنائية نظيفة، وبالتالي تمثل المواجهة فرصة مناسبة للثأر.

نستعرض في البداية جدول مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي والنتائج الحالية :

وهذا ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد مباريات اليوم الأول من الأسبوع 24 :

يُشار إلى أن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ، تُقام على مدار 4 أيام.

بدأت يوم الخميس 10 مارس 2022 بمواجهتين، الأولى مباراة الفتح وأبها ، وانتهت بفوز عريض للأول، فيما أسفرت مباراة التعاون والفيصلي عن تعادل الفريقين.

وتستكمل الجولة يوم الجمعة 11 مارس 2022 بلقاءين أيضًا، الأول مباراة الفيحاء والباطن ، ثم مباراة النصر والاتفاق .

ويوم السبت 12 مارس 2022 ، تُلعب مباراة الحزم وضمك وكذلك مباراة الأهلي والطائي .

وستُختتم الجولة يوم الأحد 13 مارس 2022 ، بمواجهتين، الأولى مباراة الرائد والهلال ثم مباراة الاتحاد والشباب .

نادي الشباب

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الشباب السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يدخل مواجهة الأحد، وأمامه فرصة مثالية لتقليص الفارق مع العميد المتصدر إلى 5 نقاط شريطة الفوز.