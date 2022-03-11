نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” احجز تذكرتك ” رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الاهلي والطائي اليوم 3/12/2022 عبر منصة مكاني makani.com.sa في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الأهلي والطائي تعرف على كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة ال24 لكأس الأمير محمد بن سلمان في 2021-2022، ويستضيف الأهلي الطائي في منافسات الجولة ال24 للدوري السعودي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويمر الأهلي بفترة صعبة هذا الموسم، كان آخرها الخسارة 1-0 أمام الاتفاق، ويأمل في البداية ضد الطائي، فضلا عن تحسن في ترتيب الفريق، حيث يحتل Castle of Cups حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مناطق الهبوط، في المقابل خسر الطائي في الجولة الأخيرة من أبها ويحتل حاليا المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الاهلي والطائي

مكاني من المنافذ التي يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الأهلي والطي.

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ما هي تكلفة تذكرة مباراة الأهلي والطائي؟

وافقت إدارة الأهلي على منح تذاكر مباراة الفريق أمام الطائي بسعر موحد عشرة ريالات لجميع درجات الملعب.