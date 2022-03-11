نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لقاء الجريحين” هنا موعد مباراة الفيحاء والباطن في الدوري الجولة 24 والقناة الناقلة ومتابعة النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستكمل اليوم مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجولة 24، وتلعب اليوم مباراتين مباراة الفيحاء والباطن، والتي يحتضنها ملعب نادي الفيحاء ملعب مدينة المجمعة الرياضية، واللقاء الثاني وهو الذي يحظى بمتابعة كبيرة جداً وهو مباراة الاتفاق ضد النصر السعودي، واللقاءين اليوم ينقلان عبر قنوات ssc المالك الحصري لجمع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت نتيجة الدور الأول الذي جمع الفريقين فوز فريق الباطن بهدفين دون رد، واليوم يسعى الفيحاء للثأر من الباطن من أجل تحسين مركزه في ترتيب الجدول.

كان نادي الفيحاء قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية على يد فريق الرائد بهدف دون رد، ويسعى اليوم للفوز وتحسين ترتيبه في الجدول، بينما منافسه اليوم فريق الباطن فهو يعاني بشدة ويلعب تحت ضغط الهبوط للدرجة الأولى، فالفريق في المركز قبل الأخير المركز 15 ويسعى للفوز على أمل أن ينجوا خلال المباريات القادمة من الهبوط، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد وترتيب الجدول قبل المباراة.

يدخل نادي الفيحاء المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 27 نقطة جمعهم من لعب 22 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 7 جولات، سجل لاعبوه 18 هدف وسكنت شباكه مثلهم 18 هدف، بينما فريق الباطن في المركز 15 برصيد 22 نقطة من لعب 23 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 22 هدف وسكنت شباكه 34 هدف.