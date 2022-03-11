نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مواجهة صعبة” موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري والتشكيل المتوقع وترقب لنتيجة الاتفاق والنصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الاتفاقية والنصراوية، موعد مباراة الاتفاق والنصر في إطار مباريات الجولة 24 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يدخله الفريقين برغبة مشتركة وهي الفوز، خاصة فريق النصر السعودي الفريق الضيف، الذي يرغب في الثأر من هزيمته في الدور الأول من الاتفاق في ملعب مرسول بارك بنتيجة هدف دون مقابل، وكذالك الفوز اليوم يجعل النصر يسترد المركز الثاني من نادي الشباب، الذي يحتل الوصافة قبل ألقاء المرتقب حيث ينتظر مباراة الشباب ضد الاتحاد في نفس الجولة، المقرر لها أن تقام الأحد القادم على ملعب نادي الشباب.

تقامك مباراة الاتفاق والنصر، على ملعب أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ملعب نادي الاتفاق السعودي، وتعد المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يرغب في انطلاقة جيدة له مع الفريق، فالفريق في حالة فوزه اليوم سوف يتقدم عدة مراكز في ترتيب الجدول، فالفارق بين الاتفاق الذي يحتل المركز الرابع عشر وبين فريق الطائي الذي يحتل المركز العاشر، قبل اللقاء 3 نقاط فقط، لذا اللقاء سوف يكون صعب وهام للفريقين.

عداد تنازلي لموعد مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم

موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري

17.45 : بتوقيت غرينتش.

18.45 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.45 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.45 : بتوقيت أم القرى، دولة قطر، البحرين، الكويت.

21.45 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة والمعلق