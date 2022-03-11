التعادل يحسم قمة برشلونة وغلطة سراي

التعادل يحسم قمة برشلونة وغلطة سرايلم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه غلطة سراي التركي، يوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعجز لاعبو برشلونة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس القادم في تركيا.

وبات يتعين على الفريقين تحقيق الفوز في لقاء العودة الحاسم من أجل الصعود إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

وكان برشلونة يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في جميع البطولات، لكن طموحاته اصطدمت بالحصون الدفاعية لفريق غلطة سراي، التي وقفت حائلا دون تسجيل الفريق الكتالوني.