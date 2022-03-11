تشيلسي يهزم نوريتش في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يهزم نوريتش في الدوري الإنجليزيتغلب فريق تشيلسي على مضيفه نوريتش سيتي 3-1، يوم الخميس، في إطار منافسات المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح تشيلسي في الابتعاد عن أزماته، ولو بشكل مؤقت، بعدما قررت الحكومة البريطانية تجميد أصول أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي يعني بيع النادي في الفترة المقبلة وسط غموض حول مصيره.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بعد خوضه 27 مباراة، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتقدم تشيلسي عن طريق تريفور تشالوباه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 69،سجل تيمو بوكي هدف نوريتش الوحيد من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 19، اكتسح وولفرهامبتون ضيفه واتفورد 4 - صفر.

وتقدم راؤول خيمنيز لوولفرهامبتون في الدقيقة 13، قبل أن يضيف خوان هيرنانديز لاعب واتفورد الهدف الثاني لوولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 أضاف دانييل بودينسي الهدف الثالث، ، قبل أن يختتم روبن نيفيز رباعية فريقه في الدقيقة 85.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، فاز نيوكاسل على مضيفه ساوثهامبتون 2-1.

وتقدم ساوثهامبتون عن طريق ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة 25، قبل أن يدرك كريس وود التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 52 سجل برونو الهدف الثاني لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 20، فاز أستون فيلا على مضيفه ليدز يونايتد 3 - صفر.

وتقدم فيليبي كوتينيو لأستون فيلا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف ماتي كاش الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما سجل كالوم تشامبرز الهدف الثالث في الدقيقة 73.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.