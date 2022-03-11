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الحدادي يقود إشبيلية لإسقاط وست هام

قاد المغربي منير الحدادي فريق إشبيلية الإسباني الى الفوز على وست هام الإنجليزي بتسجيله هدف المباراة الوحيد الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). الحدادي يقود إشبيلية لإسقاط وست هامقاد المغربي منير الحدادي فريق إشبيلية الإسباني الى الفوز على وست هام الإنجليزي بتسجيله هدف المباراة الوحيد الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). وجاء هدف الحدادي في الدقيقة 60 من تسديدة على الطاير مستغلا ركلة حرة نفذها ماركوس اكونا علما بأنه شارك أساسيا في اللحظة الأخيرة إثر إصابة لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة التحمية. وعلق الحدادي على هذا الأمر بقوله: هذه هي كرة القدم، يتعين على كل لاعب أن يكون جاهزا عندما يحتاج الفريق إليه. لم تسنح لي الفرصة لكي أقوم بالتحمية بشكل كاف لكني دخلت أجواء المباراة تدريجيا وأنا سعيد بالفوز.

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