نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتفاضة العالمي.. موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والنصر ، في إطار مباريات الأسبوع 24 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب جولة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الجمعة 11 مارس 2022، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة القوية والثأرية، والتي تجمع فريقا النصر والاتفاق ، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز، من أجل صراعي البقاء أو المنافسة على اللقب .

نتناول أعزائي متابعي شبكة “ثقفني” خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة الاتفاق والنصر والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والاتفاق في الدوري السعودي .

مباراة الاتفاق والنصر

مواجهة جديدة إذن، تجمع فريقا النصر والاتفاق ، بعد أقل من 3 أشهر على آخر لقاء ضم الناديين، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، في ديربي الرياض ، والتي حسمها العالمي.

وذلك قبل أن يودع الفرسان البطولة، بعد الخسارة في الكلاسيكو السعودي أمام الغريم التقليدي الهلال في ربع نهائي البطولة.

وتكتسب مواجهة الجمعة، طابعًا ثأريًا، حيث انتهى لقاء الدور الأول بفوز إتي الشرقية .

نستعرض في البداية مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي فيما يلي:

وهذا ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الأسبوع 24 :

نشير هنا إلى أن الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستُقام على مدار 4 أيام.

حيث تبدأ الخميس بمواجهتين، الأولى مباراة الفتح وأبها والتي انتهت بفوز النموذجي بثلاثية، تلتها مباراة التعاون والفيصلي والتي حُسمت بتعادل إيجابي مثير.

وتستكمل الجولة يوم الجمعة، بلقاءين أيضًا، الأول مباراة الفيحاء والباطن ، ثم مباراة الاتفاق والنصر .

فيما تلعب السبت مقابلتين، الأولى مباراة الحزم وضمك والثانية مباراة الأهلي والطائي .

وتختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد بقمتين، الأولى مباراة الرائد والهلال ، وأخيرًا مباراة الشباب والاتحاد في صراع مباشر على صدارة المسابقة.

نادي الاتفاق

مع أصحاب الأرض والضيافة نادي الاتفاق السعودي ، نبدأ تغطيتنا للقام الهام، والذي يسعى بكل جهده، لتحقيق الفوز والنقاط الثالث.

فـ فارس الدهناء، يمر بظروف بالغة الصعوبة هذا الموسم، فناهيك عن إقالة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، فالفريق يُعاني الأمرين في قاع الجدول.